"Руслайн" приостанавливает все полеты на линии Таллинн-Петербург до весны 2018 года

Российская авиакомпания "Руслайн" известила, что приостанавливает полеты на линии между Таллинном и Санкт-Петербургом.

Как передала пресс-служба предприятия, "Руслайн" отменяет все полеты на линии Таллинн - Санкт-Петербург с 29 октября этого года до 24 марта 2018 года.

Авиасообщение по маршруту Таллинн - Санкт-Петербург компания "Руслайн" начала в мае этого года.

Единственной компанией, которая будет обслуживать направление Таллинн - Санкт-Петербург останется эстонская Nordica.