"Руслайн" приостанавливает все полеты на линии Таллинн-Петербург до весны 2018 года ({{commentsTotal}})
Российская авиакомпания "Руслайн" известила, что приостанавливает полеты на линии между Таллинном и Санкт-Петербургом.
Как передала пресс-служба предприятия, "Руслайн" отменяет все полеты на линии Таллинн - Санкт-Петербург с 29 октября этого года до 24 марта 2018 года.
Авиасообщение по маршруту Таллинн - Санкт-Петербург компания "Руслайн" начала в мае этого года.
Единственной компанией, которая будет обслуживать направление Таллинн - Санкт-Петербург останется эстонская Nordica.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: BNS