Турпутевки на время школьных каникул разлетаются как горячие пирожки

В этом году осенью туристические путевки во время школьных каникул в Эстонии более востребованы, чем год назад. Номера в эстонских СПА также практически распроданы.

Например, 95% номеров в находящемся в Раквере СПА-центре Aqva с 21 по 29 октября, то есть на время осенних каникул, забронированы. Все семейные номера распроданы, передает ERR Uudised. Есть только несколько двухместных номеров на некоторые дни.

"Интерес такой же высокий, как и в прошлом году. В прошлом году на неделю осенних каникул заполняемость тоже была 96%", – пояснила директор по продажам Aqca Hotels OÜ Тийна Андрессон.

Отдыхающие в среднем проводят в СПА в Раквере 1,4 дня.

СПА обещает вместить в бассейны тех, кому не удалось забронировать номер с ночевкой.

Фирма Estonia Spa, находящаяся в Пярну предлагает ночевку в двух гостиницах, но номера в них на время каникул практически полностью распроданы. В обеих гостиницах свободны несколько двухместных номеров на некоторые дни.

Администрация СПА-центра Estonia также обещает, что не оставит за дверями водного центра тех, кому не удалось забронировать номер с ночевкой.

Массово на юг

Особенно вырос интерес к турпутевкам в зарубежные страны.

По словам директора по маркетингу фирмы Estravel Айри Илиссон-Круз, в этом году продажи путевок в теплые страны выросли почти на 60% по сравнению с прошлым годом.

"У эстонских туроператоров путевки на время начинающихся школьных каникул практически полностью распроданы. В данный момент доступны только одиночные места в Израиль с вылетом 26 октября", – сказала Илиссон-Круз.

Поскольку лето в этом году было прохладным и дождливым, предпочитают путевки именно в южные страны. На выбор кроме климата также влияют другие факторы, например, удобное авиасообщение, выгодные предложения, а также качество и цена в гостинице.

Наиболее популярны рейсы на Кипр, в Турцию, греческие острова, Канарские острова и Египет, как и прошлой осенью.

В среднем турпутевка на время школьных каникул стоит 810 евро на человека. К примеру, отдых на Канарских островах в среднем стоит 885 евро на человека. Самое дешевое направление – Турция (средняя стоимость забронированной путевки 599 евро).

Число путешествующих на школьные каникулы в этом году выросло на 10%.

Что касается городского отдыха, то выросла популярность Берлина, чему способствовали дешевые авиабилеты. Также среди клиентов Estravel популярно направление в США.

Аваибилеты в основном покупают в последний момент, например, четверть купленных билетов на осенние каникулы были куплены в сентябре. Путевки зачастую покупают в мае, так как цены растут в зависимости от спроса.