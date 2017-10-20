ФОТО: белые медведи наслаждаются бассейном в новом вольере

В начале октября в Таллиннском зоопарке открылся павильон "Мир белого медведя". Сейчас медвежонок Арон и его мама Фрида уже освоились в новом доме и в полной мере наслаждаются своим бассейном.

Проект "Новый дом белому медведю" начался в 2012 году, медведей переселили в новый дом 2 октября 2017 года.

Белые медведи живут в Таллиннском зоопарке с 1964 года – первыми обитателями были пойманные в природе медвежата Кууби и Кара. Сейчас в зоопарке живет три взрослых медведя Фрида, Норд и Нора и один медвежонок – Арон.