Эстония намерена усилить борьбу с загрязнением, подорожает вывоз несортированного мусора

В планах Министерства окружающей среды вдвое увеличить экологический сбор на складирование мусора и ввести плату за сжигание отходов. "Актуальная камера" выяснила, как это отразится на жителях страны.

Министерство окружающей среды пересматривает концепцию оказания услуг, связанных с окружающей средой. В частности, ведомство хочет увеличить объем переработанных отходов. В настоящее время в Эстонии перерабатывается только 30% мусорных отходов, чиновники же хотят через три года увеличить показатель до 50%, а к 2030 году и вовсе выйти на рубеж в 65%. Для этого планируется увеличить экологические сборы за складирование и сжигание мусора, а также инвестировать строительство новых центров переработки отходов.

"Сейчас складирование мусорных отходов на свалках стоит 30 евро за тонну. Мы обсуждали вариант увеличения экологических сборов за складирование мусора до 60 евро. Если это произойдет, то мы планируем ввести и сборы за сжигание мусора, которые будут примерно равны сборам за складирование", – сказал вице-канцлер Министерства окружающей среды Адо Лыхмус.

По словам чиновника, сейчас сложно назвать конкретные цифры, потому что проект поправок к закону не готов окончательно, но цена за сжигание мусора может составить от 30-40 евро за тонну.

Член правления акционерного общества Keskkonnateenused Арго Лууде считает, что министерство движется в правильном направлении.

"Если посмотреть на смешанный мусор, который складируется или сжигается, то за год на свалку уходит около 15 000 тонн стекла, 100 000 тонн биоотходов, а также очень много ценной бумаги и пластика, которые можно было бы использовать. Один из способов подтолкнуть людей к сортировке мусора – сделать вывоз смешанных отходов дороже, чем сортированного мусора", – пояснил член правления АО Keskkonnateenused Арго Лууде.

В таком случае, например, Ируская теплоэлектростанция должна будет пересмотреть свою политику по сжиганию отходов. Сейчас на этой ТЭЦ за год сжигают 300 000 тонн мусора, если будет введен сбор на сжигание отходов, то предприятию придется ежегодно платить 9-12 млн евро, что в итоге может сказаться и на цене за теплоэнергию.