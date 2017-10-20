В результате нападения мужчины с ножом на посетителей торговой центра в Польше один человек погиб. Еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на радиостанцию RFM FM.

Инцидент произошел в городе Сталёва-Воле Прикарпатского воеводства. Как уточняется, мужчина около 27 лет вошел в здание торгового центра и стал наносить людям удары ножом.

Видео с места происшествия:

В результате полученных ранений один человек скончался, еще восемь пострадали. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Как уточняет польский телеканал ТВН24 со ссылкой на представителя пресс-службы местной полиции Анну Клее, злоумышленник был трезв и ранее не привлекался к ответственности. Его задержали и передали полиции посетители торгового центра.

В настоящее время полицейские выясняют, каковы были мотивы преступника и есть ли у него сообщники.