Латвийская теннисистка Елена Остапенко добилась наибольшего прогресса в сезоне по версии WTA

В этом сезоне Остапенко выиграла Открытый чемпионат Франции ("Ролан Гаррос") и поднялась на рекордное для себя, седьмое место мирового рейтинга.

Congratulations to Most Improved Player of the Year Jelena Ostapenko --> https://t.co/s2mf82zobJ pic.twitter.com/BzuqjTxICv