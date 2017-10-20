Латвийская теннисистка Елена Остапенко добилась наибольшего прогресса в сезоне по версии WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко победила в номинации "Прогресс года" по версии WTA.

В этом сезоне Остапенко выиграла Открытый чемпионат Франции ("Ролан Гаррос") и поднялась на рекордное для себя, седьмое место мирового рейтинга.

Congratulations to Most Improved Player of the Year Jelena Ostapenko --> https://t.co/s2mf82zobJ pic.twitter.com/BzuqjTxICv — WTA (@WTA) October 20, 2017

В конце 2016 года Остапенко находилась на 44-й позиции в рейтинге WTA.

"Теннисисткой года" стала испанка Гарбинье Мугуруса, выигравшая Уимблдон и ставшая после Открытого чемпионата США (дошла там до четвертого раунда) первой ракеткой мира.