Актуальная камера 20.10.2017 (18:00)

Таллиннский Коммунальный департамент опубликовал видео, в котором показывается, как будет выглядеть улица Гонсиори после реконструкции.
Сомнительные контракты, безумные штрафы, унижение и безысходность – для многих украинских рабочих, приехавших в Эстонию, это реальность. В программу "Инсайт" обратилось четверо строителей, пострадавших от нечистого на руку посредника. В Эстонии могут быть еще сотни людей, которые недополучают деньги за ежедневный тяжкий многочасовой труд.
Историк, педагог и публицист Игорь Копытин в видеоинтервью порталу rus.err.ee пояснил свое недавнее нашумевшее оскорбительное высказывание о русскоязычных избирателях центристов, заявив, однако, что не отказывается от своих слов в адрес русскоязычной общины, хотя сам является ее частью.
Оправдательный приговор писателю Кауру Кендеру в вступит в силу в ноябре, поскольку прокуратура не намерена обжаловать решение суда второй инстанции в Государственном суде.
Потенциальная независимость Каталонии