Нарвские хоккеисты стартовали в Континентальном кубке с поражения от "Донбасса"

Нарвская команда "Паэмурру" стартовала в Континентальном кубке по хоккею с поражения от украинского "Донбасса" со счетом 2:4 (1:1, 0:1, 1:2).

У нарвитян отличились Кирилл и Илья Ильины.

Чемпион Эстонии начал выступление в турнире со второго раунда, матчи которого проходят в Риге с 20 по 22 октября.

Нарвитяне попали в группу В вместе с латвийским "Курбадсом", украинским "Донбассом" и польским клубом "Тыхы".

В субботу "Паэмурру" сыграет с "Тыхы", а в воскресенье - с "Курбадсом".

В третий раунд выйдет только победитель группы.

"Паэмурру" стал первым участником Континентального кубка от Эстонии за последние четыре года.