Нарвские хоккеисты стартовали в Континентальном кубке с поражения от "Донбасса" ({{commentsTotal}})
Нарвская команда "Паэмурру" стартовала в Континентальном кубке по хоккею с поражения от украинского "Донбасса" со счетом 2:4 (1:1, 0:1, 1:2).
У нарвитян отличились Кирилл и Илья Ильины.
Чемпион Эстонии начал выступление в турнире со второго раунда, матчи которого проходят в Риге с 20 по 22 октября.
Нарвитяне попали в группу В вместе с латвийским "Курбадсом", украинским "Донбассом" и польским клубом "Тыхы".
В субботу "Паэмурру" сыграет с "Тыхы", а в воскресенье - с "Курбадсом".
В третий раунд выйдет только победитель группы.
"Паэмурру" стал первым участником Континентального кубка от Эстонии за последние четыре года.
Редактор: Виктор Сольц