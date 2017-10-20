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Герда Кантера избрали руководителем Спортивной комисии ЕОК ({{commentsTotal}})

Спорт
Герд Кантер.
Герд Кантер. Автор: Фото: AFP/Scanpix
Спорт

В пятницу, 20 октября, олимпийского чемпиона Герда Кантера на прошедшем в Монако заседании организации, объединяющей 50 Олимпийских комитетов Европы, избрали членом Спортивной комиссии Европейского Олимпийского комитета. Эстонский дискобол в итоге стал новым председателем комиссии.

По словам самого Кантера, Спортивная комиссия ЕОК является значимой силой, выражающей интересы европейских спортсменов-олимпийцев.

"Мы представляем интересы спортсменов, выражаем их позиции. Основные темы, которые озвучили я сам и многие другие члены комиссии, претендовавшие на пост ее руководителя, касались двойной карьеры спортсменов, правил честной игры в спорте и антидопинга. Мы обязательно будем заниматься решением и других важных проблем", - подчеркнул Кантер.

Спортивная комиссия ЕОК состоит из восьми членов, в ее обновленный состав баллотировались 18 человек. В итоге в комиссию избрали Балаша Байи из Венгрии, Дэвида Харта из Ирландии, Герда Кантера из Эстонии, Таню Каньотто из Италии, Гунту Латишеву-Цударе из Латвии, Неврийе Йилмаза из Турции, Яну Даубнерову из Словакии и Эльдара Роннинга из Норвегиию.

Ранее в состав комиссии входили из числа эстонских спортсменов Юри Тамм и Эрки Ноол.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

герд кантер


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