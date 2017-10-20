Решение Египта не выдавать визы серопаспортникам сорвет отпуск сотням жителей Эстонии

Решение египетских властей не выдавать на границе визы обладателям серых паспортов сорвет в ближайшие месяцы отпуск сотням жителей Эстонии. Консульство Египта в Финляндии не смогло вовремя сообщить правила оформления визы местным туроператорам, и теперь те серопаспортники, которые должны были в ноябре-декабре ехать на Красное море, не смогут этого сделать, передает "Актуальная камера".

Первый тревожный звоночек для жителей Эстонии из числа неграждан, которые собрались в Египет, прозвенел в сентябре, когда туроператорам сообщили, что серопаспортники должны оформлять визы заранее в консульском отделе египетского посольства в Хельсинки. 20 сентября в консульство отправилась первая партия паспортов, процедурный вопрос пообещали решить за три дня. Но визы не были готовы даже в течение следующих двух недель.

"Каждый раз в течение двух недель шли переговоры. 17 октября пришел ответ, что можно забрать документы, но виз там нет", – сказала директор туристического агентства Nolta-Tur Светлана Лонкина.

Визы не готовы до сих пор. Лишь 17 октября консульство сообщило компании viisa.ee, которая занимается визами, что срок их оформления составляет 2,5 месяца.

"Мы спрашивали, почему 18 числа не даны визы, сказали, что пришло новое указание, мол, визы делают в течение 8 недель. И после 8 недель, когда с Каира приходит подтверждение, они будут сделаны в течение еще двух недель", – пояснила Светлана Лонкина.

Дозвониться до консульства Египта в Хельсинки, чтобы получить комментарий, "Актуальной камере" в пятницу не удалось. Несмотря на рабочее время, там просто не отвечали на звонки. Мало того, что те серопаспортники, которые заказали тур в Египет на ноябрь-декабрь, лишились его, не повезет и тем негражданам, которые рассчитывают на горящие туры. Клиентам некоторых турфирм повезло. Операторы пошли им навстречу и сменили путевки на весну без штрафных санкций.