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В Таллинне двое пьяных мужчин затеяли драку в кафе, а затем поехали кататься на BMW ({{commentsTotal}})

Эстония
Алкометр
Алкометр Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

В среду, 18 октября, охранники из фирмы G4S помогли полиции задержать двух нетрезвых мужчин, один из которых находился за рулем автомобиля BMW.

В 11:43 патруль G4S получил вызов в находящееся в Таллинне на Палдиском шоссе кафе, где подрались четыре человека.

Охранники попросили зачинщиков драки покинуть заведение. Патрулям охранной фирмы эти два человека хорошо знакомы: их и раньше приходилось призывать к порядку в барах и кафе.

Оба драчуна были заметно пьяны и от них сильно пахло алкоголем. Охранники знали, что эти люди приехали на автомобиле, и решили понаблюдать, уйдут ли они пешком или поедут на машине.

После небольшой прогулки в окрестностях кафе пьяные мужчины сели во внедорожник BMW темного цвета и поехали. Перед этим они поспорили, кто из них менее пьян и сядет за руль. Охранник сообщил об этом полиции и поехал следом за BMW.

Полиция отреагировала быстро: в 12:00 в полутора километрах от кафе патруль стражей порядка остановил BMW. Поскольку находившиеся во внедорожнике мужчины вели себя агрессивно, патруль G4S помогал полицейским до прибытия подкрепления.

Нарушители порядка – мужчины 49 и 44 лет – отказались дуть в алкометр, поэтому полиция задержала их и доставила на анализ крови. У мужчин было выявлено опьянение, их обоих доставили в вытрезвитель. По предварительным данным, степень опьянения была менее 1,5 промилле – в таких случаях возбуждают дело о проступке.

Редактор: Виктор Сольц



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