На полигоне в Мяннику прошли стрелковые соревнования охранников

Пресечь правонарушения в Эстонии все чаще удается без использования служебного оружия. Несмотря на это, повышение стрелковых навыков считается обязательным в частных охранных предприятиях. За схваткой самых метких в Мяннику понаблюдала "Актуальная камера".

Огнестрельное оружие работники охранных предприятий используют в своей работе крайне редко, однако оттачивать навыки обращения с ним приходится регулярно. Так, в пятницу на полигоне в Мяннику в рамках стрелковых соревнований охранных фирм была воссоздана ситуация, в которой может оказаться, например, обычный патрульный охранной фирмы или инкассатор.

"Мы подготовили два упражнения. Первое – классическая стрельба из пистолета с 25 метров. Участник находится в той экипировке, в которой выполняет рабочие задания, и стреляет из служебного оружия. Второе упражнение – практическая полоса, которую необходимо преодолеть так, как охранник поступил бы в жизни", – пояснил исполнительный директор Эстонского союза охранных предприятий Андрэ Лиллелехт.

В реальной жизни хвататься за ствол охранникам приходится чаще в целях устрашения. Да и то, в большинстве случаев пистолет остается в кобуре. Достаточно заявить жестами о своих намерениях. За последние пять лет в охранной фирме G4S был зафиксирован один случай использования служебного оружия. В 2015 году в Тарту патрульный был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух, когда на автозаправочной станции совершалась кража топлива.

На полигоне в Мяннику охранники в пятницу защищали свои спортивные интересы и что еще важнее, получали бесценный опыт, который может спасти, в том числе их собственные жизни. А то, что вооруженные нападения на охранников случаются и в Эстонии – это факт. В начале этого лета 75-летний мужчина ранил двух патрульных в Копли.

Использование огнестрельного оружия в работе охранных фирм регламентировано соответствующими законами. Охранник может применять оружие только в случае, если жизни или здоровью людей угрожает опасность, которая не может быть устранена иным путем, и характер угрозы оправдывает применение оружия.