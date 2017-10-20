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Министр культуры РФ Мединский останется доктором исторических наук ({{commentsTotal}})

За рубежом
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ в пятницу, 20 октября, отклонил претензии к докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского.

Соответствующее решение было принято большинством голосов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки.

По сведениям одного из участников заседания, 14 человек проголосовали в пользу Мединского, 6 - против него. Таким образом, ВАК в итоге рекомендовал министерству образования и науки РФ оставить за руководителем министерства культуры докторскую степень по истории.

В Минобрнауки уже отреагировали на резолюцию ВАК. Министр образования и науки Ольга Васильева заявила журналистам, что "очень счастлива", что затянувшаяся на год процедура рассмотрения заявления о лишении Мединского степени завершилась. По словам главы Минобрнауки, в течение двух недель будет издан приказ ведомства на основе рекомендации ВАК, который поставит точку в вопросе об ученой степени.

Решение президиума ВАК не было вполне ожидаемым потому, что ранее в начале октября нижестоящая, но профильная инстанция, состоящая только из ученых-историков - экспертный совет ВАК по истории - приняла прямо противоположную резолюцию. Там сочли, что качество научной работы Мединского низкое, и его следует лишить степени доктора наук. Однако президиум ВАК с экспертным советом не согласился, и его рекомендация считается окончательной.

Мединский защитил докторскую диссертацию по истории на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" в 2011 году. В ней он писал о попытках иностранцев исказить исторические факты. Критика в адрес работы звучала в марте и апреле 2012 года, до назначения Мединского министром культуры, однако широкого общественного резонанса не получила.

Весной 2016 года доктор исторических наук, профессор Рязанского госуниверситета Вячеслав Козляков и доктор исторических наук профессор РГГУ Константин Ерусалимский, а также получивший степень PhD во Флоренции филолог Иван Бабицкий, связанный с сетевым сообществом "Диссернет", официально подали претензии к работе Мединского в Минобрнауки.

Редактор: Виктор Сольц

владимир мединский


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