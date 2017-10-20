Следующий саммит НАТО пройдет в Брюсселе в июле 2018 года

Как отмечается в сообщении его пресс-службы, на этой встрече в верхах пойдет речь об укреплении трансатлантической связи между Европой и Северной Америкой, на которой основан альянс, а также о дальнейшей его адаптации к задачам ХХI века, передает "Интерфакс".

"Мы еще больше укрепим связь между Европой и Северной Америкой, на которой основан наш альянс, поскольку мы продолжаем адаптировать его к задачам XXI века", - цитирует пресс-служба Столтенберга.

Саммит впервые пройдёт в новом комплексе штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.