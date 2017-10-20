Не все самоуправления Ида-Вирумаа согласны на создание единого центра общественного транспорта

В Ида-Вирумаа готовят к открытию Центр общественного транспорта, который должен будет организовывать автобусное движение. Ранее это входило в обязанности уездной управы. Присоединиться к центру, правда, готовы далеко не все города Северо-Востока, передает "Актуальная камера".

Согласие на создание Центра общественного транспорта дали 12 самоуправлений из 20 все еще действующих в Ида-Вирумаа. Некоммерческое объединение с нового года должно взять на себя задачи уездной управы в области организации общественного транспорта. Создание центра было необходимым условием, поскольку иначе его обязательства передали бы транспортным центрам других уездов.

"Этот центр в первую очередь будет заниматься внутриуездными линиями. Одновременно ему по силам заниматься городскими и волостными линиями, если они захотят, конечно. Однако необходимо сотрудничество. К примеру, нужно конструктивное сотрудничество с Кохтла-Ярве, где действуют как городские, так и внутриуездные линии, которые зачастую дублируют друг друга и вызывают разногласия в общении между организаторами перевозок", – пояснил руководитель Центра общественного транспорта Ида-Вирумаа Арно Россман.

Сегодня Силламяэ и Нарва не видят необходимости своего участия в работе центра, поскольку, по их мнению, уездные линии их не касаются. Другие волости и города считают, что возможность участвовать в работе центра и влиять на организацию транспортного сообщения – это плюс.

Выяснение потребностей саомуправлений, определение транспортной сети и маршрутов станут важнейшими задачами нового центра.

"Сегодня действуют договоры поставки, которые заканчиваются октябре 2019 или в марте 2020 года, потом необходимо будет искать новых перевозчиков. Конечно, будут изменения, тем более что уже сейчас Департамент шоссейных дорог требует от центра организовать бесплатное движение", – отметил Россман.

Он добавил, что сейчас идет поиск исполнительного директора Центра общественного транспорта Ида-Вирумаа, который должен быть определен до 1 декабря.