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В битве эстонских баскетбольных грандов победу праздновал "Калев/Крамо" ({{commentsTotal}})

Спорт
"Калев/Крамо" празднует победу Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт

Впервые в текущем сезоне сыграли друг с другом две сильнейшие эстонские баскетбольные команды. В рамках чемпионата Эстонии "Калев/Крамо" на выезде обыграл "Тартуский университет" - 73:68 (20:14, 20:10, 9:22, 24:22).

В составе победителей лучшим на паркете был Стен-Тимму Сокк, набравший 17 очков.

"Калев/Крамо" ушел на перерыв, имея преимущество в 16 очков. Однако хозяева мощно начали вторую половину матча и сумели догнать таллиннцев. Подопечные Прийта Вене даже несколько раз выходили вперед, но в концовке все же сказался класс гостей.

Команда Тартуского университета в этом сезоне никак не может выиграть в официальных матчах. В чемпионате Эстонии тартуские баскетболисты, уступившие в стартовом поединке рапласкому "Авису", потерпели второе поражение кряду. Лидирующий в национальном первенстве "Калев/Крамо" записал на свой счет четвертую победу.

В еще одном поединке чемпионата страны клуб "Валга-Валка" оказался сильнее таллиннского "Калева/ТЛУ" - 99:77 (25:17, 24:29, 22:21, 28:10).

Редактор: Виктор Сольц

калев/крамотартуский университет


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