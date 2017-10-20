В Пярну распродают землю, чтобы предприниматели создавали рабочие места

Пярнуские власти устроили распродажу муниципальной земли, которая находится в промышленной зоне вблизи трассы VIA Baltica. Льготные условия распространяются на предпринимателей, от которых после покупки участка власти ждут новых рабочих мест, передает "Актуальная камера".

В промышленной зоне "Лооде-Пярну", общая территория которой составляет 250 гектаров, уже построена сеть дорог, проложены все необходимые коммуникации. Еще 10 лет назад там был пустырь и немногие предприятия откликнулись на предложение городских властей – начать развивать в этом месте свое производство.

"Понятно, что никто не хочет покупать участок поля прежде, чем там не будут построены необходимые коммуникации. Теперь вся территория обустроена, и заинтересованные предприятия появились", – отметил вице-мэр Пярну Райнер Аавик.

Предприниматели покупают земельные участки у города за символическую плату – 3 евро за квадратный метр. При этом, необходимо соблюдать одно из главных условий, выдвинутых со стороны городских властей: каждое предприятие должно создать дополнительные рабочие места. Первые предприятия построили свои новые центры и заводы 2,5 года назад.

Согласно плану развития, в ближайшее время в промышленной зоне "Лооде-Пярну" дополнительно будет создано около сотни рабочих мест. Наряду с уже работающими сейчас предприятиями, строятся новые. Изначально обустройство всей территории город разделил на четыре этапа. К настоящему времени промышленная зона уже полностью оборудована.