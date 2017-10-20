Нарвские школьники собрались на конференции, чтобы представить свои исследовательские работы ({{commentsTotal}})
Лучшие юные умы Нарвы собрались на конференции исследовательских работ. Масштаб мысли школьников не знает границ. В будущее вместе с молодежью посмотрел и корреспондент "Актуальной камеры".
Представленные на конференции десять разнообразных тем исследований показали разноплановость интересов учащихся: среди прочего предлагали оснастить электромобили солнечными батареями, разработать стратегию продукта учебной фирмы, создать дидактические материалы для изучения органической химии. Большая часть работ имеет и практическое применение.
Проведение исследовательской работы стоит в программе школьного образования, каждый учащийся выбирает тему, которая ему близка. Таким образом у него появляется возможность заранее соприкоснуться с возможной будущей профессией.
Редактор: Ирина Киреева