Стартовал турнир по фехтованию "Таллиннский меч"

Традиционный международный турнир по фехтованию "Таллиннский меч" стартовал в пятницу в эстонской столице.

Четыре эстонские фехтовальщицы успешно преодолели квалификацию, таким образом в основной стадии турнира примут участие все шестеро, передает "Актуальная камера".

Эрика Кирпу одолела шесть своих соперниц, пять побед одержала Нелли Дифферт, четыре – у Катрины Лехис. Она попала в следующую стадию благодаря успеху в дополнительных поединках. Таким же получилось выступление и у 16-летней Каролиины Лойт. Ну а Юлия Беляева и Кристина Кууск попали в основной турнир напрямую.