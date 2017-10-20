В ночь на субботу синоптики обещают заморозки

Ночью будет небольшая или переменная облачность. Во многих местах образуется туман. Кое-где возможны слабые осадки. Восточный и северо-восточный ветер подует со скоростью 1-5 м/с, на островах до 10 м/с. Температура воздуха – от -4 до +1, на побережье местами до +7 градусов.

Днем будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с, на островах до 10 м/с. Температура воздуха – от +4 до +7 градусов.