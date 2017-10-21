Ратас: переговоры о брексите проходят сложно

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, переговоры с Великобританией о ее выходе из Европейского союза проходят сложно, но остальные 27 стран-членов сообщества единодушны в том, что сначала с британцами нужно договориться об условиях выхода, и только потом Европейская комиссия сможет начать обсуждать будущее двусторонних отношений.

Об этом Ратас заявил после окончания второго дня саммита ЕС в Брюсселе, проходившего 19-20 октября, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

Главный европейский переговорщик по вопросу выхода Великобритании из ЕС Мишель Барнье дал Европейскому совету обзор состояния переговоров.

По словам премьер-министра Эстонии, переговоры проходят сложно, но 27 стран единодушны в том, что сначала с британцами нужно договориться об условиях выхода, и только потом Европейская комиссия сможет начать обсуждать будущее двусторонних отношений.

"Надеюсь, в декабре мы сможем двигаться дальше. Двух месяцев должно быть достаточно для того, чтобы добиться успеха на переговорах", - отметил Ратас.

Он добавил, что в настоящее время также решается вопрос о том, где в будущем разместятся два базирующихся в Великобритании агентства ЕС: Европейское агентство лекарственных средств и Европейский комитет органов банковского надзора.

"Договоренность об условиях переезда была достигнута в июне. На сегодняшний день 19 стран выразили желание разместить у себя штаб-квартиру Европейского агентства лекарственных средств, восемь стран ходатайствуют о размещении на своей территории Комитета органов банковского надзора. Анализ соответствия ходатайств всем требованиям уже сделан, и 20 ноября выяснится, в какие государства переедут эти агентства", - пояснил Ратас.

Миграционный кризис

По словам Ратаса, Эстония, как председатель Совета ЕС, приложила немало усилий для поиска решений в вопросах, связанных с миграцией и поддержки солидарности ЕС, сообщила накануне "Актуальная камера".

"Что касается темы беженцев на нынешней встрече, то тут я бы выделил несколько моментов. Во-первых, все отдают должное Италии и признают ее достижения в вопросе урегулирования кризиса беженцев. В то же время отмечается, что и все остальные государства должны прикладывать больше усилий. Речь в первую очередь об Африканском трастовом фонде, специально созданном Евросоюзом два года назад для оказания помощи африканским странам в урегулировании миграционного кризиса", – сказал Ратас, добавив, что на данный момент удалось притормозить поток мигрантов на Средиземном море.

Вопросы по Турции разделили ЕС на два лагеря

По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, из-за роста авторитаризма в Турции необходимо сократить финансирование этой страны и приостановить ее ассоциацию с ЕС. Австрия также поддерживает эту позицию и призывает вообще прекратить все разговоры о вступлении Турции в ЕС.

Другого мнения придерживаются Польша, Швеция и Британия. По их мнению, процесс вступления Турции в ЕС необходимо поддерживать и ускорять.

Дигитализация Европы

Весьма благополучно прошло обсуждение дигитализации Европы, начало которому было положено на цифровом саммите в Таллинне в конце сентября. По крайней мере, как отметил Юри Ратас, в этой теме удалось продвинуться довольно далеко, и многие вопросы можно будет закрыть до окончания председательства Эстонии.

"Конкретные пункты выглядят следующим образом: геоблокировка на территории ЕС должна исчезнуть к концу этого года; процесс доставки посылок между странами внутри ЕС станет более прозрачным и контролируемым; в деле развития сетей 5G к середине будущего года должны быть предприняты конкретные шаги. Кроме того, в ходе обсуждения затрагивались темы, связанные с кибербезопасностью", – отметил премьер-министр Эстонии.