Минимальная зарплата со следующего года может вырасти до 500 евро

Центральный союз профсоюзов и Центральный союз работодателей на следующей неделе могут достигнуть договоренности по ставке минимальной зарплаты, которая, как предполагается, вырастет с 2018 года до 500 евро.

"Мы надеемся прийти к соглашению в самое ближайшее время. Пока договоренности с профсоюзами нет, говорить о чем-либо рано. Я уверен, что к среде (25 октября - прим. ред.) все уже будет ясно. Если никаких неожиданностей со стороны профсоюзов не будет, ясность будет уже на следующей неделе", - сказал в субботу, 21 октября, агентству BNS руководитель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

По словам главы Центрального союза профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ) Пеэпа Петерсона, минимальная зарплата со следующего года вырастет, скорее всего, до 500 евро.

"18 октября совет Центрального союза профсоюзов обсудил данную тему и члены совета одобрили одну из версий возможного соглашения. К этому варианту мы вернемся на следующей неделе во вторник. Если эта версия подойдет правлению ЦСПЭ, то в течение следующей недели соглашение по минимальной зарплате может появиться", - сказал Петерсон.

Новая формула расчета

"На данном этапе в утвержденном работодателями тексте на следующий год обозначена цифра в 500 евро, и в дальнейшем минимальная зарплата будет повышаться на основании формулы, которая в первую очередь исходит из повышения производительности труда", - пояснил он.

Он добавил, что в соответствии с новой формулой индексации, минимальная зарплата, с учетом определенных ограничений, будет повышаться в темпе двукратного повышения производительности труда. По ныне действующим прогнозам, минимальная зарплата будет ежегодно повышаться в среднем на 30 евро.

"На этот раз соглашение по минимальной зарплате будет заключаться не на два года, а только на один год. Формула индексации для нас на данный момент является самым сложным проектом из тех, которые мы обсуждаем в правлении. В проекте еще два предлагаемых работодателями ограничения в связи с инфляцией. С одной стороны, чтобы рост минимальной зарплаты не отставал от инфляции, а с другой стороны, не опережал бы в два раза рост экономики", - добавил Петерсон.

Германию в пример

В августе этого года Центральный союз профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ) сообщил, что он предлагает повысить минимальную заплату в стране в течение трех лет на 38%, то есть с 470 до 650 евро в месяц.

По словам Петерсона, минимальная зарплата в 470 евро не является сколько-нибудь серьезной суммой, если сравнивать производительность труда в Эстонии и ставку минимальной зарплаты.

Как отметил профсоюзный деятель, если взять для сравнения за основу минимальную зарплату в Германии, где она составляет 1498 евро в месяц и производительность труда в этой стране, то в Эстонии разумным минимумом могла бы стать сумма в 650 евро в месяц.

Исходя из этого, профсоюзы направили Центральному союзу работодателей Эстонии предложение повысить минимальную зарплату в течение трех лет до 650 евро в месяц, отметил Петерсон.

Фиксация минимальной зарплаты в Эстонии

С 2001 года участники рынка труда ведут переговоры о минимальной ставке заработной платы и заключают об этом расширенный коллективный договор. В соответствии с традицией, установленные ставки минимальной зарплаты, о которых договариваются стороны, позднее утверждает своим постановлением правительство.

В последние годы Центральный союз профсоюзов и Центральный союз работодателей достигают договоренности о минимальной ставке зарплаты на два года. В текущем году ставка почасовой минимальной зарплаты составляет 2,78 евро и месячной - 470 евро (при условии 40-часовой рабочей недели).

В соответствии с договоренностью, работодатель не имеет права платить работнику ниже установленной ставки минимальной зарплаты.