Обвинившая Рыйваса в домогательствах девушка не отказывается от своей версии событий

Девушка, которая на прошлой неделе рассказала Eesti Päevaleht о сексуальных домогательствах по отношению к ней со стороны бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса во время его визита с бизнес-делегацией в Малайзию, еще раз подтвердила изданию правдивость своих слов.

"Я рассказала правду, я пошла на компромиссы, я проявляла понимание, я посмотрела в глаза напавшему на меня, я объяснила, почему я это делаю", - сказала по-прежнему желающая сохранить анонимность девушка в интервью субботнему приложению LP издания Eesti Päevaleht, опубликованном 21 октября.

В интервью она повторяет свою версию событий: сначала она беседовала с Таави Рыйвасом, затем пошла с ним танцевать, но здесь события приняли неприятный для нее оборот, поскольку политик увел ее в сторону от танцплощадки. "Тогда он начал очень агрессивно меня целовать. Он задрал мне платье и хватал меня руками", - сказала она.

По ее словам, рассказать о поведении бывшего премьер-министра ее толкнуло желание напомнить всем, что представляя свое государство за границей, нужно быть осторожным в том, что мы себе разрешаем, будь то известный политик или обычный турист. Девушка подтвердила, что она хотела не разрушать чью-либо карьеру, а привлечь внимание к теме, которую она считает важной.

В четверг на прошлой неделе Eesti Päevaleht рассказало о вечеринке в Малайзии с участием нескольких членов эстонской бизнес-делегации, где некоторые представители позволили себе недостойное поведение по отношению к женщинам. Наиболее серьезные обвинения были выдвинуты против Рыйваса, который публично извинился за свое поведение и подал в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу.

Политик не обвинял девушку во лжи и прямо не опровергал ее версию, ссылаясь на договоренность, которую они заключили после публикаций в прессе. При этом Рыйвас отметил, что лично он помнит события по-другому.