Правящую коалицию в Тюри создадут IRL, реформисты и центристы

Союз Отечества и Res Publica (IRL), Партия реформ и Центристская партия в субботу подпишут коалиционное соглашение о совместном управлении волостью Тюри, которая является крупнейшим самоуправлением Ярваского уезда.

Об этом сообщила в субботу, 21 октября, старейшина волости Пипи-Лийз Сиеманн, которая сохранит свой пост после состоявшихся 15 октября муниципальных выборов.

По ее словам, в субботу вечером состоится последний в истории местного самоуправления день рождения волости Тюри, поскольку уже в воскресенье утром жители волостей Кяру, Вяэтса и Тюри проснутся в новой - объединенной Тюриской волости.

Одновременно увеличится в размерах Ярваский уезд, поскольку до сего времени волость Кяру входила в соседний Раплаский уезд, напомнила Сиеманн.

Если пост волостного старейшины достался IRL, то председателем волостного собрания станет Андрус Ээнсоо из Партии реформ, а заместителем председателя - центрист Райво Матсина.

По результатам выборов IRL получил 10 из 23 мест в волостном собрании Тюри, реформисты - три места, а центристы - одно. Занявшие на выборах 2-е место социал-демократы с семью мандатами и Консервативная народная партия (2 мандата) остались за бортом новой коалиции.