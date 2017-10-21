Неизвестный мужчина совершил нападение с ножом на прохожих неподалеку от исторического центра Мюнхена, пострадали несколько человек.

Об этом сообщила в субботу, 21 октября, полиция Мюнхена в сети микроблогов Twitter.

Polizeieinsatz am Rosenheimerplatz. Täter verletzt mit Messer mehrere Person. Weitere Informationen folgen. #München — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

Нападение произошло на площади Розенхаймерплац, пострадали несколько человек. Нападавший скрылся.

В полиции уточнили, что полученные пострадавшими ранения, по предварительной информации, не угрожают их жизни.

Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на пожарную службу Мюнхена, что пострадали пять человек. "Они получили легкие ранения", - сказали в службе.

В настоящее время проводится операция для розыска и задержания нападавшего, мотивы которого пока не известны.

Согласно распространенному полицией описанию, нападение совершил полный небритый блондин в возрасте около 40 лет на черном мотоцикле. Он был одет в серые брюки и зеленую тренировочную куртку, имел при себе рюкзак и туристический коврик.