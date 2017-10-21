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МИД РФ: пересмотр сделки по иранской ядерной программе невозможен ({{commentsTotal}})

За рубежом
Министерство иностранных дел РФ.
Министерство иностранных дел РФ. Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что собрать сделку по иранской ядерной программе, из которой грозятся выйти США, в новой конфигурации невозможно, и Москва не готова участвовать в каких-либо новых переговорах по этому вопросу.

"По нашим оценкам, почти два года реализации СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим ред.) показали, что договоренность эффективно работает и полностью справляется с поставленными ей задачами. Оснований и возможностей для пересогласования или внесения в него изменений мы не видим", - заявил Рябков в субботу, 21 октября, на московской конференции по нераспространению, передает Интерфакс.

Он отметил, что СВПД содержит "хрупкий баланс интересов, которые затрагивают фундаментальные вопросы безопасности его участников".

"Любое смещение этого баланса приведет к неминуемому распаду всего механизма и собрать его заново в некоей новой конфигурации будет невозможно", - добавил он.

По словам Рябкова, "Россия к участию в каких бы то ни было новых переговорах по "усовершенствованию" соглашения не готова".

Президент США Дональд Трамп 13 октября сообщил, что не будет подтверждать выполнение Ираном условий СВПД. По его словам, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения. Все остальные участники сделки выступили за ее сохранение.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране, на основании которого с Ирана были сняты международные санкции.

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Соглашение вступило в стадию реализации в начале 2016 года.

Редактор: Андрей Крашевский



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