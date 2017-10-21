Изъятая из семьи российских граждан в Таллинне девочка уехала с матерью в Москву

Изъятая из семьи восьмилетняя дочь постоянно проживающих в Эстонии граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой в субботу приехала с матерью в Москву.

Об этом сообщила в субботу, 21 октября, председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина на своей странице в Facebook.

"Изабелла уже дома, в Москве. С мамой и дедушкой", - написала Мизулина.

По ее словам, эстонские органы опеки вернули Изабеллу в семью, после чего она срочно вернулась с матерью в Москву. Отец девочки - Анатолий Газарян - пока остается в Эстонии.

"Я рада сообщить, что семье российских граждан Анатолия Газаряна и Анны Михайловой органы опеки Эстонии вернули отобранную в июле этого года дочь Изабеллу. Анна Михайлова с дочерью в срочном порядке выехали в Москву", - написала Мизулина.

По ее словам, содействие семье было оказано Министерством иностранных дел РФ, в которое Мизулина недавно обратилась за помощью.

Политик также опубликовала фотографии Изабеллы с матерью и дедушкой в Москве.

В Министерстве социальных дел Эстонии корреспонденту портала rus.err.ee подтвердили, что девочка была возвращена из приюта родителям в пятницу после обеда. "Ее возвращение родителям было законным, потому что не было законных оснований дальше оставлять ее в приюте", - сказал представитель министерства Иван Лаврентьев.

Напомним, что восьмилетняя дочь проживающих в Эстонии граждан РФ Анатолия Газаряна и Анны Михайловой была изъята из семьи в июле этого года из-за антисанитарных условий и помещена в приют. Как сообщал портал rus.err.ee, срок ее содержания в приюте истек 16 октября, после чего соцработник ходатайствовал в суде о продлении срока из-за невозможности убедиться в том, что родители улучшили условия жизни ребенка.

17 октября Газарян попытался забрать Изабеллу из Мустамяэского приюта, но ребенка ему не отдали, сославшись на то, что социальный работник управы еще на 72 часа оставил ее в приюте.

В Харьюском уездном суде rus.err.ee подтвердили, что Мустамяэская управа действительно подала заявление о продлении срока первичной защиты ребенка. Суд дал сторонам возможность до 23 октября представить свои объяснения, после чего должно было быть принято решение - возвращать ребенка в семью или нет.