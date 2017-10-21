Власти Испании освободят от должности правительство Каталонии

Правительство Испании приняло решение ограничить полномочия каталонского парламента, отправить в отставку правительство Каталонии и провести в регионе внеочередные выборы в течение шести месяцев.

Об этом в субботу, 21 октября, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает Reuters.

По словам главы испанского правительства, этот беспрецедентный шаг предпринимается для восстановления закона, обеспечения политической нейтральности региональных институтов власти, гарантирования оказания публичных услуг и ведения хозяйственной деятельности, а также для защиты гражданских прав всех жителей региона.

Предложенные правительством меры теперь должны быть одобрены верхней палатой испанского парламента, голосование в котором назначено на 27 октября.

Рахой объявил о решении правительства после состоявшегося в субботу кризисного заседания кабинета министров.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который не признают испанские власти. 90% участников референдума проголосовали за отделение автономного региона от Испании. Плебисцит был объявлен незаконным испанскими властями и не был признан мировым сообществом.

По итогам референдума глава Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости, однако затем отложил ее принятие, предложив провести переговоры с властями в Мадриде. Центральное правительство, в свою очередь, потребовало от Пучдемона прямо отказаться от объявления независимости региона, но последний не выполнил это требование.

Принятая в 1978 году конституция Испании, закрепившая демократическое правление в стране после падения режима Франко, позволяет Мадриду вводить прямое правление в автономных регионах Испании в условиях кризиса. За все время существования демократической Испании эта статья применяется правительством впервые.