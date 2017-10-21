Египетские силовики попали в засаду исламистов: больше 50 погибших

Жертвами вооруженных столкновений с террористами на западе Египта в пятницу стали более 50 сотрудников спецназа МВД и Управления национальной безопасности страны, которые попали в устроенную боевиками засаду.

По данным новостного портала Masrawy, погибли 58 человек, сообщило в субботу, 21 октября, агентство ТАСС.

"В числе убитых - 23 офицера (семь сотрудников нацбезопасности и 16 спецназовцев) и 35 солдат-срочников", - приводит издание информацию из источников в правоохранительных органах.

Агентство AP сообщило со ссылкой на правоохранительные органы Египта, что погибли 55 человек, хотя это число является предварительным.

"В числе убитых - 23 офицера (семь сотрудников нацбезопасности и 16 спецназовцев) и 35 солдат-срочников", - приводит издание информацию из источников в правоохранительных органах.

Как сообщило ранее МВД Египта в заявлении для прессы, силовики, получив информацию о местонахождении в одном из пустынных районов провинции Гиза в 150 км от Каира группы боевиков, выехали в сопровождении бронемашин на их задержание.

Экстремисты устроили засаду и атаковали спецназ из гранатометов и стрелкового оружия. По некоторым данным, два броневика были уничтожены, находившиеся в них спецназовцы погибли. При этом, информацию о потерях в своих рядах ведомство не уточняет.