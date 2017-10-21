Юлия Беляева гарантировала себе бронзу турнира "Таллиннский меч"

Эстонская фехтовальщица Юлия Беляева вышла в субботу в полуфинал первого в новом сезоне этапа Кубка мира "Таллиннский меч", гарантировав себе как минимум третье место на соревнованиях.

В четвертьфинале Беляева одержала верх над украинкой Фейби Бежурой со счетом 15:12, а в полуфинале она встречается с действующей чемпионкой мира, россиянкой Татьяной Гудковой.

Прямую трансляцию начавшегося в 17:00 матча ведет телеканал ETV.

Во втором полуфинале встретятся олимпийская чемпионка 2016 года, венгерка Эмеше Сас-Ковач и итальянская фехтовальщица Мара Наваррия, неоднократно побеждавшая на этапах Кубка мира.

Другие члены эстонской команды выбыли из борьбы. Кристина Кууск проиграла в 1/8 финала Юлии Беляевой (8:15), Эрика Кирпу также в 1/8 финала уступила Татьяне Гудковой (9:11), Нелли Дифферт проиграла в 1/16 итальянке Росселле Фьяминго (11:15), а Катрина Лехис, которая заменила травмированного лидера команды Ирину Эмбрих, в 1/32 финала не смогла справиться с итальянкой Робертой Марзани (11:15).

В турнире, в котором приняли участие 203 фехтовальщицы, Кууск заняла 13-е место в общем зачете индивидуальных соревнований, Кирпу - 15-е, Дифферт - 23-е, а Лехис - 51-е.

"Таллиннский меч" завершится в воскресенье, когда состоятся командные соревнования.