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Юлия Беляева завоевала бронзу турнира "Таллиннский меч" ({{commentsTotal}})

Спорт
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Юлия Беляева.
Юлия Беляева. Автор: FIE - International Fencing Federation/Facebook
Спорт

Эстонская фехтовальщица Юлия Беляева в субботу в полуфинале первого в новом сезоне этапа Кубка мира "Таллиннский меч" уступила действующей чемпионке мира, россиянке Татьяне Гудковой, завоевав бронзовую медаль соревнований.

Гудкова одержала верх над Беляевой со счетом 15:8.

После матча эстонская фехтовальщица сказала, что неудачное начало матча против россиянки стоило ей шанса на победу. "Я слишком торопилась, а Гудкова только этого и ждала", - сказала Беляева.

Видео полуфинального матча Юлии Беляевой и Татьяны Гудковой

Во втором полуфинале олимпийская чемпионка 2016 года, венгерка Эмеше Сас-Ковач уступила итальянской фехтовальщице Маре Наваррия со счетом 13:15.

А в финальном поединке Наваррия одержала достаточно уверенную победу над Гудковой 15:12, выиграв индивидуальные соревнования первого в этом сезоне этапа Кубка мира.

Другие члены эстонской команды выбыли из борьбы. Кристина Кууск проиграла в 1/8 финала Юлии Беляевой (8:15), Эрика Кирпу также в 1/8 финала уступила Татьяне Гудковой (9:11), Нелли Дифферт проиграла в 1/16 итальянке Росселле Фьяминго (11:15), а Катрина Лехис, которая заменила травмированного лидера команды Ирину Эмбрих, в 1/32 финала не смогла справиться с итальянкой Робертой Марзани (11:15).

В турнире, в котором приняли участие 203 фехтовальщицы, Беляева заняла 3-е место в общем зачете индивидуальных соревнований, Кууск - 13-е, Кирпу - 15-е, Дифферт - 23-е, а Лехис - 51-е.

"Таллиннский меч" завершится в воскресенье, когда состоятся командные соревнования.

Редактор: Андрей Крашевский



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