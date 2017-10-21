Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Таллинна

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг города Таллинна по долгосрочным заимствованиям до уровня "A+", на котором находится и суверенный кредитный рейтинг Эстонии.

Об этом в субботу, 21 октября, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В сообщении отмечается, что агентство позитивно оценило хорошую платежеспособность города и его умеренную кредитную нагрузку.

"Таллинн доказал, что в финансовом отношении он стоит на надежном основании, - прокомментировал новость и.о. мэра столицы Таави Аас. - После последнего повышения рейтинга кредитный рейтинг Таллинна впервые сравнялся с рейтингом всего эстонского государства. Это серьезный комплимент финансовой службе города Таллинна".

Он добавил, что Таллинн при необходимости теперь сможет взять кредит на развитие городской жизни на более льготных условиях.

В последний раз агентство Fitch обновляло кредитный рейтинг Таллинна в апреле текущего года.