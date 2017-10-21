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Футболист Хенрик Оямаа заключил контракт с хорватским клубом ({{commentsTotal}})

Спорт
Хенрик Оямаа нашел себе новый клуб.
Хенрик Оямаа нашел себе новый клуб. Автор: Сийм Семискар/ERR Sport
Спорт

Эстонский футболист Хенрик Оямаа, который с августа остался без команды, в итоге заключил контракт с выступающим в хорватской высшей лиге клубом "ХНК Горица".

Договор заключен до конца текущего сезона, сообщил в субботу, 21 октября, портал Soccernet.ee.

ФК "Горица" был основан неподалеку от Загреба в 2009 году, и уже после первого игрового сезона попал в высшую лигу, где клуб с тех пор прочно удерживает позиции.

В этом сезоне клуб после 13 туров занимает второе место в лиге. Дебютировать в новой команде Оямаа сможет в следующую субботу, когда Горица будет встречаться с занимающим третье место "Дугополье".

В последние месяцы футболист искал себе место в клубах Польши, Швеции, Болгарии, Дании и Чехии.

Вторую половину прошлого сезона Хенрик Оямаа, имеющий контракт до лета 2018 года с нидерландским клубом "Гоу Эхед Иглс", на правах аренды провел в шотландском "Данди".

Ранее Хенрик Оямаа выступал за австрийский "Ваккер", английский "Суиндон", польскую "Легию", норвежский "Сарпсборг 08", шотландский "Мазервелл", финский РоПС, голландскую "Фортуну" и немецкую "Алеманию".

Профессиональную карьеру Оямаа начал в Англии, подписав в июне 2009 года соглашение сроком на один год с "Дерби Каунти", однако за первую команду он так и не сыграл ни одного матча.

Таким образом, Хорватия станет для Оямаа девятым иностранным государством, в котором выступает эстонский футболист.

Редактор: Андрей Крашевский



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