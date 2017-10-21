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СМИ: на парламентских выборах в Чехии лучший результат показывает движение миллиардера Бабиша ({{commentsTotal}})

За рубежом
Андрей Бабиш.
Андрей Бабиш. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Правоцентристское движение АНО ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое мультимиллиардером и в недавнем прошлом первым вице-премьером Андреем Бабишом, добилось наилучших результатов на завершившихся в субботу выборах в Палату депутатов (нижнюю палату парламента) Чехии.

Об этом в субботу, 21 октября, сообщил пражский телеканал Nova, передает ТАСС.

Подсчет голосов завершится через несколько часов. Ожидается, что итоги волеизъявления подтвердят лидирующие позиции АНО, о которых свидетельствуют результаты экспресс-опросов избирателей.

Явка составила не менее 50%. Предварительные итоги голосования ожидаются после 19:00 по центрально-европейскому времени.

За симпатии более чем 8 млн чешских избирателей боролись 7,5 тыс. кандидатов в депутаты от 31 партии и движения. Согласно социологическим прогнозам, 200 кресел в нижней палате, где проходит основной законотворческий процесс, разделят представители восьми политических сил.

Редактор: Андрей Крашевский

парламентские выборы в чехииандрей бабиш ано


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