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"Левадия" разгромила "Тулевик" 6:0 ({{commentsTotal}})

Спорт
"Левадия" празднует победу. Автор: ERR
Спорт

Таллинская "Левадия" в матче 34-го тура чемпионата Эстонии по футболу на своем поле разгромила вильяндиский "Тулевик" со счетом 6:0, сохранив отрыв в четыре очка от занимающей вторую строчку в турнирной таблице "Флоры", которая накануне победила нарвский "Транс" с разгромным счетом 7:0.

В отличие от матча "Флоры" и "Транса", где покером (четырьмя голами в одном матче) отличился Рауно Саппинен, в поединке "Левадии" с "Тулевиком" мячи забили сразу шесть игроков таллиннского клуба: Каспар Мутсо, Гандо Бьяла, Жоао Морелли, Евгений Кобзарь, Никита Андреев и Тармо Кинк.

В других матчах 34-го тура "Нымме Калью" на своем поле свел вничью матч с "Пайде", упустив победу в добавленное арбитром время (2:2).

"Инфонет" в гостях проиграл силламяэскому "Калеву" 0:1.

В последнем матче 34-го тура в субботу встречаются тартуская "Таммека" и замыкающий турнирную таблицу пярнуский "Вапрус".

Редактор: Андрей Крашевский



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