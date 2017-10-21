"Левадия" разгромила "Тулевик" 6:0

Таллинская "Левадия" в матче 34-го тура чемпионата Эстонии по футболу на своем поле разгромила вильяндиский "Тулевик" со счетом 6:0, сохранив отрыв в четыре очка от занимающей вторую строчку в турнирной таблице "Флоры", которая накануне победила нарвский "Транс" с разгромным счетом 7:0.

В отличие от матча "Флоры" и "Транса", где покером (четырьмя голами в одном матче) отличился Рауно Саппинен, в поединке "Левадии" с "Тулевиком" мячи забили сразу шесть игроков таллиннского клуба: Каспар Мутсо, Гандо Бьяла, Жоао Морелли, Евгений Кобзарь, Никита Андреев и Тармо Кинк.

В других матчах 34-го тура "Нымме Калью" на своем поле свел вничью матч с "Пайде", упустив победу в добавленное арбитром время (2:2).

"Инфонет" в гостях проиграл силламяэскому "Калеву" 0:1.

В последнем матче 34-го тура в субботу встречаются тартуская "Таммека" и замыкающий турнирную таблицу пярнуский "Вапрус".