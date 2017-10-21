Актуальная камера 21.10.2017 (20:00)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг города Таллинна по долгосрочным заимствованиям до уровня "A+", на котором находится и суверенный кредитный рейтинг Эстонии.
Сомнительные контракты, безумные штрафы, унижение и безысходность – для многих украинских рабочих, приехавших в Эстонию, это реальность. В программу "Инсайт" обратилось четверо строителей, пострадавших от нечистого на руку посредника. В Эстонии могут быть еще сотни людей, которые недополучают деньги за ежедневный тяжкий многочасовой труд.
Историк, педагог и публицист Игорь Копытин в видеоинтервью порталу rus.err.ee пояснил свое недавнее нашумевшее оскорбительное высказывание о русскоязычных избирателях центристов, заявив, однако, что не отказывается от своих слов в адрес русскоязычной общины, хотя сам является ее частью.
В рамках финно-угорского фестиваля под названием "Дни родственных народов", который открылся в Эстонии на этой неделе, в субботу в Таллинне выступили представители коми, удмурты, ливов и многих других финно-угорских народностей.
Потенциальная независимость Каталонии