В рамках финно-угорского фестиваля под названием "Дни родственных народов", который открылся в Эстонии на этой неделе, в субботу в Таллинне выступили представители коми, удмурты, ливов и многих других финно-угорских народностей.

Праздник в Таллинне начался с хорового концерта, который был посвящен известному эстонскому композитору Вельо Тормису, сообщила в субботу, 21 октября, "Актуальная камера".

После этого на подмостках "Vaba Lava" выступали коми, удмурты, ливы и представители других северных народностей. Всех их объединяет любовь к своей культуре, а также стремление сохранить свой язык и древние традиции.

"Я думаю, это очень хорошо, когда есть корни, когда есть культура своя, и на основе этой культуры можно создавать интересную музыку, творить. И это является очень таким хорошим фундаментом, истоком для творчества. Для нас как для музыкантов это очень здорово. И наша культура очень интересная, разнообразная", - сказала представительница марийцев Марина Садова.

В этом году многие мероприятия Дней родственных народов связаны с грядущим юбилеем Эстонии и Финлядии.

"Особенность в этом году в том, что здесь два момента - во-первых, приближающееся столетие Финской Республики, дня независимости, а также столетие эстонской независимости. Так что это две темы, которые у нас в дни родственных народов в разной форме присутствуют", - пояснил советник НКО Fennougria Яак Прозес.

Гостям были также предложены традиционные блюда северных народов. Как отмечает "АК", в особенности внимание посетителей привлекла удмуртская кухня.