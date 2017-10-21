Нарвские центристы не планируют коалицию с "Нашей Нарвой"

По мнению зампредседателя нарвского округа Центристской партии Андруса Тамма, коалиция с фракцией "Наша Нарва" в горсобрании вряд ли может быть хорошей идеей, несмотря на схожесть позиций двух политических сил по поводу строительства в Нарве госгимназии.

"С "Нашей Нарвой" у нас никаких договоренностей нет. Учитывая то, какую негативную кампанию они провели в конце выборов - это сплотило наших людей, поэтому сотрудничество с ними мы не увидим. Если Катри Райк (будет так же работать в городском собрании, как предыдущий период - один раз ходит, два раза не ходит, то это усложнит хоть какую-то работу", - сказал Тамм в субботу, 21 октября, в интервью "Актуальной камере".

Фракция победившей на муниципальных выборах в Нарве Центристской партии будет сформирована в понедельник, но в ней уже наметился раскол из-за предвыборного обещания центристов оставить в приграничном городе к 2021 году всего одну государственную гимназию. Против этого активно выступил первый номер избирательного списка в Нарве Михаил Стальнухин.

"Государственная гимназия по определению работает на государственном языке. Заниматься ее формированием будет министерство. Правительство тоже может оказаться невечным, подходы могут измениться. Останется реально гимназия, которая будет работать только на эстонском языке. Ну и что тогда делать горожанам?", - сказал политик.

"Если останется одна гимназия к 2021 году, я, естественно, с такой фракцией, с такой коалицией, ничего общего иметь не хочу. Это губительно для города, это буквально уничтожает наше будущее", - добавил он.

Тем не менее, по словам Андруса Тамма, в вопросе с государственной гимназии позиция партии не изменится.

"Предвыборная программа предусматривает то, что надо создавать государственную гимназию. Мы пойдем совместно с Министерством образования. Какие есть договоренности, так мы дальше и пойдем. Что касается высказывания Михаила Стальнухина, кому этот план не совсем по душе, за него я отвечать не могу. Но знаю, что изменения предвыборной программы у нас не планируется при создании фракции", - пояснил центрист.

По итогам состоявшихся 15 октября выборов центристы получили в горсобрании Нарвы 23 места, а избирательный союз "Наша Нарва" - 8 мест, хотя лидер "Нашей Нарвы" Кадри Райк опередила Стальнухина по числу полученных голосов.