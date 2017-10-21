В воскресенье облачно с прояснениями, местами дожди, +2.. +7

Ночью небольшая или переменная облачность. Местами образуется туман. Кое-где слабые осадки. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, рано утром ветер на островах восточный, юго-восточный до 11 м/с. Температура воздуха от 0 до -5. На побережье температура от +1 до +5.

Днем облачно с прояснениями. Местами осадки. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, вечером на побережье ветер восточный, северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха от +2 до +7.