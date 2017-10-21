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В воскресенье облачно с прояснениями, местами дожди, +2.. +7 ({{commentsTotal}})

Погода
Днем облачно с прояснениями.
Днем облачно с прояснениями. Автор: Postimees/Scanpix
Погода

В ближайшую ночь температура местами опустится ниже нуля.

Ночью небольшая или переменная облачность. Местами образуется туман. Кое-где слабые осадки. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, рано утром ветер на островах восточный, юго-восточный до 11 м/с. Температура воздуха от 0 до -5. На побережье температура от +1 до +5.

Днем облачно с прояснениями. Местами осадки. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, вечером на побережье ветер восточный, северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха от +2 до +7.



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ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
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Иностранные рабочие страдают от нечистых на руку посредников.

"Инсайт" раскрыл подробности бизнеса на украинцах-строителях в Эстонии

Сомнительные контракты, безумные штрафы, унижение и безысходность – для многих украинских рабочих, приехавших в Эстонию, это реальность. В программу "Инсайт" обратилось четверо строителей, пострадавших от нечистого на руку посредника. В Эстонии могут быть еще сотни людей, которые недополучают деньги за ежедневный тяжкий многочасовой труд.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Артур Тооман и Игорь Копытин.

Игорь Копытин: я не буду извиняться перед русскоязычными избирателями центристов

Историк, педагог и публицист Игорь Копытин в видеоинтервью порталу rus.err.ee пояснил свое недавнее нашумевшее оскорбительное высказывание о русскоязычных избирателях центристов, заявив, однако, что не отказывается от своих слов в адрес русскоязычной общины, хотя сам является ее частью.

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Дни родственных народов.

Представители финно-угорских народов дали концерт в Таллинне

В рамках финно-угорского фестиваля под названием "Дни родственных народов", который открылся в Эстонии на этой неделе, в субботу в Таллинне выступили представители коми, удмурты, ливов и многих других финно-угорских народностей.

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