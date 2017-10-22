В Словении началось голосование на выборах президента

Более трех тысяч избирательных участков открылись на президентских выборах в Словении. Они продолжат работу до 20:00.

Первые результаты начнут поступать сразу после закрытия участков по мере подсчета голосов окружными избирательными комиссиями, передает ТАСС.

Фаворит президентской гонки - действующий глава государства Борут Пахор. Аналитики не сомневаются в его победе. Вопрос лишь в том, сможет ли Пахор получить более 50% голосов в первом туре или придется проводить второй тур.

По данным социологического опроса агентства Ninamedia, опубликованного накануне дня тишины, Пахор пользуется поддержкой 56% опрошенных. Второй по популярности - бывший комедийный актер, ныне мэр города Камник Марьян Шарец от партии "Список Марьяна Шареца" (19,6%). Следом за ним идет член Европарламента Романа Томц от правоцентристской Словенской демократической партии (10,6%).

Как сообщила Государственная избирательная комиссия, в голосовании могут принять участие более 1,7 млн граждан.

Президент избирается путем всеобщих равных и прямых выборов при тайном голосовании на пять лет, но не более чем на два срока подряд. Избранным считается кандидат, получивший абсолютное большинство. Если ни один из участников выборов не получит такую поддержку в первом туре, проводится второй тур среди двух претендентов, набравших наибольшее количество голосов.