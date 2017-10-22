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В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва пострадал 63-летний велосипедист ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: Scanpix/Postimees
Эстония

В субботу, 21 октября, в волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в результате которого пострадал 63-летний велосипедист.

Инцидент произошел в 19:05 на 70-м километре шоссе Таллинн-Нарва, передает Департамент полиции и погранохраны.

Велосипедист столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

Пострадавший велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Редактор: Виктор Сольц



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