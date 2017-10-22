В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва пострадал 63-летний велосипедист ({{commentsTotal}})
В субботу, 21 октября, в волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в результате которого пострадал 63-летний велосипедист.
Инцидент произошел в 19:05 на 70-м километре шоссе Таллинн-Нарва, передает Департамент полиции и погранохраны.
Велосипедист столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого находился 49-летний мужчина.
Пострадавший велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Редактор: Виктор Сольц