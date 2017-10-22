Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста

Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел из спецприемника после 20 суток ареста, которые он отбывал за повторное нарушение порядка проведения митингов.

Политик написал о своем освобождении в инстаграме, передает "Медуза".

"За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово ведь я тамада" по радио", - сообщил Навальный.

A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Oct 22, 2017 at 12:02am PDT

На вечер 22 октября у Навального запланирована встреча со сторонниками в Астрахани.

Навальный был арестован 2 октября за повторное нарушение порядка проведения митингов из-за призывов на акцию в Нижнем Новгороде в конце сентября - акция сперва была согласована, но затем местные власти изменили решение.

Навальный отбывал административный арест в спецприемнике на улице Мневники в Москве.