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Национальная опера "Эстония" отправилась на гастроли в Санкт-Петербург ({{commentsTotal}})

Культура
Мати Тури, Рауно Элп и хор мальчиков в опере
Мати Тури, Рауно Элп и хор мальчиков в опере "Риналдо" Автор: Харри Роспу
Культура

В рамках программы празднования столетия Эстонской республики Наицональная опера "Эстония" отправилась на гастроли в Санкт-Петербург. На сцене Мариинского театра будут представлены балет Эдуарда Тубина "Домовой" (Kratt) в хореографии Марины Кеслер и опера Георга Фридриха Генделя "Ринальдо" в постановке Уильяма Релтона.

Также Национальная опера "Эстонии" проведет гала-концерт в церкви святого Иоанна. Всего в Санкт-Петербург отправятся более 300 человек - артисты театра, оркестр, технический персонал и хор мальчиков.

23 октября (19:00) в Мариинском театре будет представлен балет "Домовой" - первое сочинение Эдуарда Тубина для музыкального театра. По словам композитора, партитура полностью основана на народной музыке. В главных партиях: Анатолий Архангельский (Хозяин), Андреа Фаббри (Черт), Патрик Фостер (Домовой), Евгений Гриб (Батрак), Марта Навасардян (Хозяйская дочь). Дирижер - Велло Пяхн.

24 октября (19:00) состоится показ оперы "Ринальдо". В главных партиях выступят: Мати Тури (Готфрид), Хелен Локута (Альмирена), Моника-Эвелин Лийв (Ринальдо), Март Мадисте (Евстафий), Рауно Элп (Аргант), Хелен Лепалаан (Армида), Март Лаур (Маг). За дирижерским пультом - специалист в области музыки средневековья и барокко, создатель и руководитель ансамбля Hortus Musicus Андрес Мустонен.

Мировая премьера "Ринальдо" состоялась в Королевском театре Лондона в 1711 году и имела огромный успех: ни одну другую оперу композитора не исполняли при его жизни так часто. Либретто Джакомо Росси и Аарона Хилла по поэме Торквато Тассо "Освобожденный Иерусалим" включало в себя большинство возможных сюжетных приемов: война, магия, предательство, любовь, похищение, героические подвиги.

В программе гала-концерта выступление солистов Ольги Зайцевой, Хелен Лепалаан, Моники-Эвелин Лийв, Хелен Локута, Рауно Элпа, Андруса Хаава, Андреса Лемба и Эды Пеяске. Вместе с ними выступят оркестр национальной оперы и хор мальчиков. Программа составлена из произведений эстонских композиторов и лучших сочинений мировой музыкальной сокровищницы.

Редактор: Виктор Сольц

национальная опера "эстония"мариинский театр


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