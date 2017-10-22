Бывший футболист сборной Грузии Каха Каладзе станет мэром Тбилиси

Бывший капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе одержал победу на выборах мэра Тбилиси.

По итогам подсчета голосов со всех 737 избирательных участков в Тбилиси, Каладзе набрал 51,06% голосов, передает Lenta.ru со ссылкой на ЦИК Грузии.

За кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" проголосовали более 203 тысяч человек.

На втором месте (17,46%) оказался независимый кандидат Алеко Элисашвили, а на третьем - кандидат от партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили, набравший 16,53%. На выборах мэров городов и муниципалитетов Грузии кандидату для победы необходимо набрать более 50% голосов.

Каха Каладзе - грузинский политик, в прошлом футболист, игравший на позиции защитника в тбилисском и киевском "Динамо", "Милане" и "Дженоа". Каладзе - единственный грузинский футболист, который дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Политическую карьеру Каладзе начал в партии "Грузинская мечта", в 2012 году его назначили министром энергетики.