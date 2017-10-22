В объективе "АК+": итоги муниципальных выборов и 20-летие группы PX Band ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 22 октября.
В программе:
Расклад после выборов. Причины успехов и поражений. Анализирует Николай Лощин.
Русский вопрос. Какую роль сыграли русские голоса на местных выборах - в репортаже Сергея Михайлова.
Знакомство с PX Band. Легендарная группа отмечает двадцатилетие. С музыкантами беседует Дмитрий Куликов.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+. Ведущий выпуска - Николай Лощин.
Редактор: Виктор Сольц