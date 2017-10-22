Сборная Эстонии на "Таллиннском мече" проиграла немецким шпажисткам в четвертьфинале ({{commentsTotal}})
В командном турнире шпажисток в рамках проходящего в Таллинне этапа Кубка мира сборная Эстонии в четвертьфинале проиграла команде Германии - 21:26.
Эстонские шпажистки напрямую пробились во второй раунд, в котором взяли верх над командой Финляндии - 45:26. В первом круге финки были сильнее Израиля - 45:43.
В четвертьфинале эстонки в упорной борьбе уступили немецким шпажисткам.
За сборную Эстонии фехтовали Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Кристина Кууск и Катрина Лехис.
В субботу на турнире "Таллиннский меч" прошли индивидуальные соревнования. Беляева стала бронзовым призером.
Редактор: Виктор Сольц