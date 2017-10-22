В командном турнире шпажисток в рамках проходящего в Таллинне этапа Кубка мира сборная Эстонии в четвертьфинале проиграла команде Германии (21:26) и не смогла защитить прошлогодний титул победителя "Таллиннского меча". Однако затем в поединке за пятое место эстонские шпажистки сумели одолеть сборную России.

Эстонские шпажистки напрямую пробились во второй раунд, в котором взяли верх над командой Финляндии - 45:26. В первом круге финки были сильнее Израиля - 45:43.

В четвертьфинале эстонки в упорной борьбе уступили немецким шпажисткам.

Затем сборная Эстонии выиграла у Украины (45:31), которая в четвертьфинале потерпела поражение от Франции - 32:45.

В матче за пятое место эстонские шпажистки одержали уверенную победу над командой России - 38:31.

За сборную Эстонии фехтовали Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Кристина Кууск и Катрина Лехис.

В субботу на турнире "Таллиннский меч" прошли индивидуальные соревнования. Беляева стала бронзовым призером.