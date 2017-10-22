Латвия обнаружила возле своих границ российские корабль и подлодку

В эксклюзивную экономическую зону Латвии в Балтийском море в воскресенье, 22 октября, вошли корабль и подводная лодка ВМФ России.

В 15 морских милях от территориальных вод Латвии сегодня были замечены корабль класса "Пархим" и подводная лодка класса "Кило", сообщает Mixnews.lv со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС).

LV ekskl.ekonom. zonā 15 j.j. no teritor.jūras bruņotie spēki 22.10. identificēja Krievijas BS PARCHIM klases kugi un KILO klases zemudeni. — NBS (@Latvijas_armija) October 22, 2017

Днем ранее НВС констатировали присутствие в экономической зоне Латвии трех кораблей ВМФ России. В шести морских милях от морской границы было идентифицировано учебное судно класса "Смольный", в 13 морских милях от границы находился постановщик буев "Килектор 1" класса "Сура", а в 18 милях - корабль снабжения "Иргиз" класса "Бира".