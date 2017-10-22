Марко Лелов покинет пост главного тренера "Вапруса"

Пярнуский "Вапрус", который вылетает из высшей в первую лигу чемпионата Эстонии по футболу, в следующем сезоне будет играть под руководством нового наставника, поскольку Марко Лелов намерен покинуть свой пост.

Лелов сообщил о своем уходе с должности главного тренера по окончании сезона после вчерашнего поражения "Вапруса" в гостях от тартуской "Таммеки" со счетом 1:2, передает Postimees.

"Осталось еще два матча, и я покину команду. Я отработал в Пярну три года, и мне нужно отдохнуть", - заявил Лелов.

"Вапрусу", который гарантировал себе понижение в классе еще месяц назад, предстоит провести в высшей лиге домашний поединок с "Инфонетом" и выездную игру с "Пайде".

После 34 туров "Вапрус" занимает последнюю, десятую, позицию с 8 очками.

В 2015 году Лелов привел команду из Пярну к восьмому месту, а в прошлом сезоне - к девятому.

Лелов - 43-летний уроженец Пярну, ранее тренировавший в высшей лиге "Тулевик" (2005-2010) и "Флору" (2012-2013).