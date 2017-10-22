"Читательский четверг": антрополог Полина Черкасова расскажет о работе сказочника

В четверг, 26 октября, в 17:30, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки (ул. Лийвалайа, 40) Полина Черкасова выступит с лекцией "Профессия - сказочник".

Традиция исполнения былин, сказаний, сказок имеет древние корни. Во второй половине XX века сказительство обрело современную форму сторителлинг (англ. storytelling - "рассказывание историй"). В США, Канаде и Ирландии проходят международные фестивали сторителлеров.

Эстонские мастера сказа - jutuvestjad - желанные гости на литературных мероприятиях в своей стране и за рубежом. Эстония и Скандинавские страны начали отмечать День сказительства до 2004 года, когда он стал Всемирным.

Антрополог и музыкант Полина Черкасова - едва ли не первый в Эстонии сторителлер, работающий на русском и эстонском языках. Как она собирает материал для своих сказов, нужны ли в наше время сказки, перед кем она обычно выступает - эти и другие вопросы Полина Черкасова затронет в своей лекции "Профессия - сказочник".

Недавно умение рассказывать сказки Черкасова показала в передаче ETV+ "ТВой вечер".

Организованный Таллиннской Центральной библиотекой и литературным порталом oblaka.ee цикл мероприятий "Читательский четверг" проходит ежемесячно. Следующее мероприятие состоится 30 ноября, в этот день писатель Андрей Иванов представит свою новую книгу "Печатный шар Расмуса Хансена". Вход свободный.